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ملك هولندا يدعو ترامب لحضور مراسم إحياء ذكرى الحرب العالمية الثانية أغسطس المقبل

أمستردام - أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 29 مايو 2019 - 5:29 م | آخر تحديث : الأربعاء 29 مايو 2019 - 5:29 م

وجه ملك هولندا فيليم ألكساندر، الدعوة، إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ لزيارة البلاد وحضور مراسم إحياء ذكرى الحرب العالمية الثانية التي ستقام في شهر أغسطس المقبل.

وقال رئيس وزراء هولندا مارك روته - حسبما ذكرت شبكة (يورو نيوز) الأوروبية، اليوم الأربعاء - إن الملك طلب من ترامب المشاركة في مراسم الاحتفال بإحياء ذكرى ما يعرف بـ "معركة سخيلده".

وأوضحت الشبكة الأوروبية أن "معركة سخيلده" تعد سلسلة من العمليات العسكرية التي قامت بها القوات الكندية والبريطانية والبولندية المتحالفة في عام 1944؛ لتحرير طرق الامداد إلى الولايات المتحدة وغيرها من القوات المتحالفة - آنذاك - التي تحارب من أجل تحرير هولندا وبلجيكا، فيما أسفرت تلك العمليات العسكرية عن مقتل آلاف الأشخاص.

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