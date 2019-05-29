العراق: مقتل 14 إرهابيا في عملية إنزال جوي غرب الموصل

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الأربعاء، مقتل 14 إرهابيا في عملية انزال جوي غربي الموصل، مشيرة إلى أن من بينهم انتحاريون.

وقالت الخلية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - إن وحدة خاصة من جهاز مكافحة الإرهاب بالتنسيق مع طيران التحالف الدولي، نفذت عملية إنزال جوي استهدفت مقرا لعصابات "داعش" الإرهابية في قضاء الحضر جنوب غربي الموصل.

وأضاف أن العملية أسفرت عن مقتل 14 إرهابيا بينهم انتحاريون وقيادات خلال اشتباك مع القوة، مشيرة إلى أن العملية نفذت إستنادا لمعلومات استخبارية دقيقة.

يذكر أن القوات الأمنية تنفذ بين فترة وأخرى عمليات تستهدف مقرات وعناصر تنظيم "داعش" في المناطق التي كان يسيطر عليها التنظيم، حيث تؤدي تلك العمليات إلى سقوط قتلى وجرحى بين صفوف التنظيم.