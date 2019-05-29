وزير الداخلية الألماني: لا نحارب صحفيين

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رفض وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر الاتهام بأنه يسعى لتسليم أجهزة الاستخبارات الألمانية أداة لتصيد الصحفيين.

وكتب زيهوفر على موقع "تويتر" اليوم الأربعاء: "إننا نحارب إرهابيين ومتطرفين، وليس صحفيين".

يذكر أن منظمة "مراسلون بلا حدود" بألمانيا حذرت في وقت سابق اليوم من أن التوسع المخطط له في صلاحيات أجهزة الاستخبارات الألمانية في العالم الرقمي يمثل خطرا على حرية الصحافة.

وأوضح فرع المنظمة بألمانيا أن التعديل المخطط له للقوانين التي يتم من خلالها تنظيم صلاحيات الهيئة الاتحادية لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية بألمانيا) ووكالة الاستخبارات الخارجية الألمانية (بي إن دي)، يتيح التجسس على صحفيين رقميا.