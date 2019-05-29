الصين تؤكد استعدادها لتعزيز التعاون مع مالاوي

أعربت الصين، عن استعدادها لتعميق العلاقات الثنائية مع مالاوي، وتعزيز التعاون لتنفيذ مخرجات قمة منتدى التعاون الصين - إفريقيا "فوكاك".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ - خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة تعليقا على فوز رئيس مالاوي بيتر موثاريكا بولاية رئاسية جديدة اليوم الأربعاء -" إن الصين سعيدة لنجاح الانتخابات العامة في مالاوي، ونهنىء الرئيس موثاريكا على إعادة انتخابه".

وأضاف كانغ أن الصين تعتقد أنه تحت قيادة موثاريكا ستواصل مالاوي جهودها نحو التنمية، مشيرا إلى أن بلاده تولي أهمية لتطوير العلاقات مع مالاوي، ومستعدة لتعميق العلاقات وتعزيز التعاون لتنفيذ التوافقات التي توصل إليها رئيسا الدولتين في قمة "فوكاك" العام الماضي ومخرجات هذه القمة.