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الحرية والتغيير: متمسكون بمدنية السودان.. ومنفتحون على تصعيد الاحتجاجات

إيفون مدحت
نشر فى : الأربعاء 29 مايو 2019 - 10:23 م | آخر تحديث : الأربعاء 29 مايو 2019 - 10:23 م

أكدت قوى الحرية والتغيير في السودان، تمسكها بمطلبها بتشكيل حكومة مدنية، مجددة دعوتها لإقامة دولة مدنية تحفظ الحرية والكرامة الإنسانية.

وأضافت في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الأربعاء، أنه لا يوجد أي شك بمشروعية الإضراب العام الذي دعت إليه قوى المعارضة للضغط على المجلس العسكري الانتقالي بعد تعثر المفاوضات بين الجانبين.

وتابعت أن السلطات الأمنية هددت بعض القطاعات التي شاركت في الإضراب، مشددة على رفضها التهديدات التي وجهت للصحفيين والعاملين بالقطاع الإعلامي واستعمال القوة ضد المضربين سلميًا، في تأكيد منها على الانفتاح تجاه تصعيد الخطوات الاحتجاجية.

وواصلت السودان اليوم الأربعاء، ولليوم الثاني والأخير، إضراب عام دعت له قوى المعارضة؛ للضغط على المجلس العسكري الانتقالي بعد تعثر المفاوضات بين الجانبين.

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