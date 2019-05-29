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بالفيديو.. شاهد سقوط خشبة مسرح بمئات الأطفال في الصين

نور رشوان
نشر فى : الأربعاء 29 مايو 2019 - 1:36 م | آخر تحديث : الأربعاء 29 مايو 2019 - 1:36 م

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء الأربعاء، مقطع فيديو من موقع حادث انهيار خشبة مسرح في مدينة تشانغتشو بمقاطعة فوجيان الصينية، أثناء عرض فني شارك به مئات من الأطفال.
وأسفر هذا الحادث عن وفاة طفل في الثالثة عشرة من عمره وإصابة 14 آخرين بجروح متفاوتة.


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