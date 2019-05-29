عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء الأربعاء، مقطع فيديو من موقع حادث انهيار خشبة مسرح في مدينة تشانغتشو بمقاطعة فوجيان الصينية، أثناء عرض فني شارك به مئات من الأطفال.

وأسفر هذا الحادث عن وفاة طفل في الثالثة عشرة من عمره وإصابة 14 آخرين بجروح متفاوتة.



