معلمو نيوزيلندا يضربون عن العمل للمطالبة بزيادة الأجور

شارك نحو 50 ألف معلم ومعلمة في مدارس ابتدائية وإعدادية وثانوية بنيوزيلندا في إضراب موسع عن العمل اليوم الأربعاء، في أكبر حركة احتجاجية تشهدها البلاد.

وتم إغلاق أكثر من نصف مدارس البلاد حيث طالب المعلمون بزيادة الأجور، وتحسين ظروف العمل.

وقال منظمو الإضراب في بيان: "نقص التمويل المزمن للتعليم خلال العقد الماضي جعل المعلمين يتقاضون أجورا أقل ويتحملون عبئا أكبر، وهو ما يعني أن عددا أكبر من المعلمين يتركون هذه المهنة".

وتعثرت المحادثات مع الحكومة منذ أن انطلقت منذ أكثر من عام، وهذه هي المرة الثالثة التي يضرب فيها معلمو المدارس الابتدائية عن العمل منذ تولي حكومة حزب العمال السلطة عام 2017 ، وهى المرة الأولى التي ينضم فيها معلمو المدارس الثانوية للإضراب.

وتقول الحكومة إنها لن تزيد القيمة الإجمالية لعروضها التي قالت إنها تزيد قيمتها على 1.2 مليار دولار نيوزيلندي (786 مليون دولار أمريكي) على مدى أربع سنوات.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت الحكومة أيضًا أنها ستواجه التحدي طويل الأجل المتمثل في نقص المعلمين من خلال تدريب أو دعم 3280 معلما إضافيا على مدار السنوات الأربع القادمة.