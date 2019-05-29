تسببت وزيرة البيئة والموارد الطبيعية في المكسيك جوزيفا غونزاليس بلانكو، بتأخير طائرة عن الإقلاع في رحلة طيران تجارية لمدة 38 دقيقة، كانت من المقرر أن تكون ضمن ركابها للانتقال من ميكسيكو سيتي إلى ميكسيكالي، على الحدود الأمريكية، ما جعلها تقدم استقالتها ردًا على الخطأ الذي ارتكبته.

وغردت الوزيرة المستقيلة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، السبت الماضي، قائلة: "تسببت في تأخير الركاب وطاقم رحلة تجارية، إن التغيير الحقيقي يتطلب ألا يتمتع أي شخص بامتيازات، وأن منفعة الفرد حتى لو كان يؤدي مهامه، ليست أهم من رفاهية الأغلبية".

وأضافت: "أن تحول المكسيك للأفضل يبدأ بالقناعة الشخصية وتوافق أفعالنا، لهذا السبب قدمت استقالتي إلى الرئيس لوبيز أوبرادور، أقدر منحي الفرصة لخدمة المكسيك وسأواصل القيام بذلك من أماكن أخرى".

وتعد جوزيفا، ثاني مسؤول مكسيكي يتقدم باستقالته في الأسبوع ذاته، حيث سبقها في ذلك رئيس معهد الضمان الاجتماعي.

وفي السطور التالية، يقدم "الشروق" 6 معلومات عن الحياة الشخصية للوزيرة المكسيكية المستقيلة.

1- ولدت الأكاديمية جوزيفا غونزاليس بلانكو في التاسع من مارس عام 1965 بمدينة مكسيكو سيتي.

2- حصلت بلانكو على شهادة في القانون من جامعة " أناهواك".

3- درست وزيرة البيئة المستقيلة في مجال آخر، وحصلت على درجة الماجستير فيه، وهو الفنون التحويلية من جامعة "جون كينيدي" في الولايات المتحدة الأمريكية.

4- قبل توليها منصب وزيرة للبيئة، كانت جوزيفا تشغل منصب أستاذة النظم القانونية المقارنة في جامعة المكسيك الوطنية.

5- في مطلع ديسمبر من عام 2018 حصلت على منصب وزيرة، واستقالت منه في الخامس والعشرين من مايو الجاري.

6- خلال عملها كوزيرة للبيئة شاركت في برنامج مخصص لإعادة تأهيل الببغاء الأحمر الذي نجح في إنقاذ 114 ببغاء وجعلهم يعيشون بحرية.