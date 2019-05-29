فنزويلا: نريد تطبيع العلاقات مع ألمانيا

قال نائب وزير الخارجية الفنزويلي، إيفان جيل، أمس الثلاثاء، إن حكومة الرئيس نيكولا مادورو، تود تطبيع العلاقات مع ألمانيا رغم اتهامها بالتدخل في الشؤون الداخلية لفنزويلا.

وأضاف جيل في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) خلال زيارة إلى برلين: "العلاقات بين ألمانيا وفنزويلا في أزمة، ومع ذلك فنحن دائما على استعداد لإجراء محادثات".

وتابع: "لقد أعلنت فنزويلا السفير الألماني شخصا غير مرغوب فيه، لكن نود أن تعود العلاقات إلى طبيعتها في أقرب وقت".

واستضاف وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أمس الثلاثاء، أكثر من 20 وزيرا للخارجية من دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في قمة عقدت في برلين، وكانت فنزويلا الدولة الوحيدة في أمريكا اللاتينية التي لم تتم دعوتها.