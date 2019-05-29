أفغانستان تؤجل استحقاقين انتخابيين بسبب ضيق الوقت والنفقات

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أعلنت أفغانستان اليوم الأربعاء، إرجاء استحقاقين انتخابيين كانا مقررين في سبتمبر المقبل، في ظل استمرار الصعوبات التي تشهدها العملية الديمقراطية في البلاد.

وأعلنت لجنة الانتخابات في البلاد أن الانتخابات الرئاسية سُتجرى في 28 سبتمبر المقبل، لكنها قالت إنه من الصعب إجراء انتخابات مجلس إقليمي، وانتخابات برلمانية في إقليم غزني، جنوب شرقي البلاد.

وقالت رئيس لجنة الانتخابات المستقلة الأفغانية، حواء علام نوريستاني إن الوقت وقيود الميزانية من أسباب قرار التأجيل.

وأضافت نوريستاني في مؤتمر صحفي تم بثه على الهواء مباشرة في كابول "إجراء ثلاث انتخابات معا أمر صعب للغابة بالنسبة لنا".

وأضافت أن قضايا القدرة الاستيعابية والنواحي الأمنية ساهمت أيضا في تأجيل الانتخابات.

ولم تعلن نوريستاني عن موعد جديد للانتخابات التي تم تأجيلها.

وقال رئيس مجلس إقليم غزني ناصر أحمد فقيري إنه يؤيد قرار اللجنة في ضوء الوضع الأمني بمسقط رأسه.

وأضاف فقيري أن أربع مناطق فقط في غزني تخضع لسيطرة الحكومة، والباقي يخضع لسيطرة كاملة أو واسعة من قبل طالبان.

ولكنه أردف، أنه بشكل عام، من شأن تأجيل الانتخابات أن "يقلص ثقة الشعب في الحكومة".