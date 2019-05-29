البيت الأبيض: تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك بين الإمارات وأمريكا

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أعلن البيت الأبيض، مساء اليوم الأربعاء، تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك حسبما ذكرت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، منذ قليل.