البيت الأبيض: تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك بين الإمارات وأمريكا

أعلن البيت الأبيض، مساء اليوم الأربعاء، تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك حسبما ذكرت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، منذ قليل.