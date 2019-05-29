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البيت الأبيض: تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك بين الإمارات وأمريكا

إيفون مدحت
نشر فى : الأربعاء 29 مايو 2019 - 9:27 م | آخر تحديث : الأربعاء 29 مايو 2019 - 9:27 م

أعلن البيت الأبيض، مساء اليوم الأربعاء، تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك حسبما ذكرت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، منذ قليل.


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