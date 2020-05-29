السودان: استشهاد وإصابة جنود ومدنيين إثر اعتداءات ميليشيات يساندها الجيش الإثيوبي

أعلن الناطق الرسمي للقوات المسلحة السودانية استشهاد وجرح عدد من الجنود السودانيين صباح وبعد ظهر أمس الخميس على الحدود السودانية الإثيوبية اثر اعتداءات من مليشيات يدعمها الجيش الاثيوبي على أراض سودانية.

وقال دكتور عميد عامر محمد الحسن في منبر وكالة السودان للأنباء: ستظل هذه الدماء الذكية التي سكبت تشتعل وتتقد حتى تحرير كامل التراب.

وذكرت (سونا) في تقرير لها أن الحدود السودانية الأثيوبية شهدت توترا جديدا صباح الخميس حيث توغلت قوة من المليشيات الإثيوبية معززة بقوات إثيوبية واعتدت على بعض المشاريع الزراعية بمنطقة بركة نوريت وقرية الفرسان وتواصل الاعتداء ليشمل الاشتباك مع القوة العسكرية السودانية فى معسكر بركة نورين.

ونجم عن التصدى للمليشيات استشهاد قائد القوة السودانية النقيب كرم الدين متأثرا بجراحه في مستشفى دوكة، عاصمة محلية القلابات الغربية، وجرح عدد من العسكريين والمدنيين.

وقد وصلت تعزيزات عسكرية عاجلة من عدة محاور فى المنطقة للمعسكر فى بركة نوريت حيث تم التصدى ومطاردة الفلول الإثيوبية لما وراء الحدود المشتركة.

يذكر أن فترتى الإعداد للموسم الزراعى والحصاد تشهدان دائماً اختراقات وتعديات متواصلة من المليشيات الإثيوبية الخارجة عن سيطرة السلطات الأثيوبية بالمناطق الحدودية الا ان الناطق الرسمي للقوات المسلحة أشار هذه المرة بأنها معززة ومدعومة من القوات الإثيوبية.