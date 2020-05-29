إسرائيل تسجل زيادة استثنائية في حالات الإصابة اليومية بكورونا

سجلت إسرائيل اليوم الجمعة "زيادة استثنائية" في حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية إنه تم تسجيل 64 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو معدل أعلى بكثير من معدلات الإصابة اليومية المسجلة خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية في تقرير على موقعها الإلكتروني، أن مسؤولي وزارة الصحة يستعدون لمناقشة هذه الزيادة في وقت لاحق من اليوم الجمعة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 18 حالة إصابة بالفيروس داخل مدرسة واحدة فقط بالقدس.

وقد فتحت المطاعم والمسابح والحانات أبوابها أمام الزائرين في وقت سابق من هذا الأسبوع، مع الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي والنظافة الشخصية. ويتعين على المواطنين في إسرائيل ارتداء الكمامات والإبقاء على المسافة الاجتماعية الآمنة.

وبحسب بيانات وزارة الصحة الإسرائيلية، فقد تم تسجيل أكثر من 16872 حالة إصابة بفيروس كورونا، من بينهم 284 حالة وفاة.