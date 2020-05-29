الفيوم: قطع المياه عن عدة مناطق في 4 مراكز الأحد المقبل

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، اليوم الجمعة، قطع المياه لمدة 12 ساعة اعتبارا من التاسعة صباح الأحد المقبل حتى الساعة التاسعة مساء؛ نظرًا لأعمال الصيانة، موضحة أن قرى في 4 مراكز ستتأثر بانقطاع المياه.

وأوضح بيان للشركة أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه يوم الأحد، هي: مركز الفيوم قرى المندرة بهنس وتوابعها، مركز ومدينة إبشواي عدا طبهار والناصرية، مركز سنورس قرية فيديمين وسنهور وتوابعها، مركز يوسف الصديق قرية كحك بحري وتوابعها.

وذكرت أن الانقطاع سببه أعمال الصيانه الطارئة لخط المياه قطر ١٠٠٠ مم المغذي لمركز إبشواي أمام عزبة العصارة بالطريق الدائري، مناشدة المواطنين والمستشفيات والمخابز بهذة المناطق تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة قطع المياه.