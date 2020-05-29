أوكرانيا تعيد فتح 66 نقطة تفتيش على الحدود مع الاتحاد الأوروبي ومولدوفا

أعلنت أوكرانيا استئناف العمل في 66 نقطة تفتيش على حدود الدولة مع الاتحاد الأوروبي ومولدوفا بداية من اليوم الجمعة.



وقالت وزارة الداخلية الأوكرانية- في بيان لها أوردته وكالة أنباء "أوكرانيا برس"- إنه "اعتبارًا من اليوم 29 مايو، تم استئناف عمل 66 نقطة تفتيش على حدود الدولة من الجانب الأوكراني، وقد أدخل مجلس الوزراء الأوكراني التغييرات ذات الصلة بتشغيل نقاط التفتيش بالترتيب من 13 مارس 2020".



كما أعلنت دائرة حرس الحدود الأوكرانية استئناف العمل عند نقاط التفتيش على الجانب الأوكراني مع البلدان المجاورة، وخاصة دول الاتحاد الأوروبي وجمهورية مولدوفا.



وأشارت السلطات الأوكرانية إلى أن قائمة نقاط التفتيش التي تستأنف عملها لا تشمل نقاط التفتيش على حدود الدولة مع بيلاروسيا والاتحاد الروسي.