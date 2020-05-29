رئيس الحكومة اللبنانية يعلن متابعة الجهود لوقف اقتصاد التهريب

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية، حسان دياب اليوم الجمعة، خلال زيارة قام بها إلى ثكنة الياس الخوري التابعة للجيش اللبناني في منطقة رأس بعلبك شرق لبنان، متابعة الجهود لوقف اقتصاد التهريب عبر إقفال المعابر غير الشرعية.

وقال رئيس الحكومة خلال زيارته التي قام بها برفقة قائد الجيش جوزيف عون ووزيرة الدفاع زينة عكر " سنتابع الجهود من أجل وقف اقتصاد التهريب عبر إقفال المعابر غير الشرعية التي تتسبب بأضرار كبيرة للدولة وتستفيد منها حفنة من المهربين".

وأضاف دياب" وضعت الحكومة اليوم خطة للنهوض الاقتصادي والتعافي المالي، وتقوم على مبدأ إحداث تغيير حقيقي في نمط الاقتصاد عبر منح المناطق فرصة الحصول على التنمية من خلال خلق وظيفة اقتصادية تساهم في تعافي الاقتصاد الوطني وتؤمن تنمية ذاتية ".

وأعلن أن "الجيش اللبناني يشكّل عنوان أمل بتجذّر الانتماء الوطني وحراسة السلم الأهلي وحماية الاستقرار الأمني، وفرض هيبة الدولة. الجيش هو نموذج حي عن تطلعات اللبنانيين بوطن يريدون العيش فيه بأمان واستقرار، خارج الاصطفافات الطائفية والمذهبية والسياسية".