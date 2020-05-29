جونسون يتفق مع ترامب على عقد قمة السبع بحضور الزعماء شخصيا

أعلن اليوم الجمعة مقر الحكومة البريطانية فى داوننج ستريت، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يتفق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ضرورة أن تعقد قمة دول السبع الصناعية الكبرى الشهر المقبل بحضور الزعماء شخصيا.

وتحدث الرجلان عبر الهاتف اليوم الجمعة لبحث جائحة فيروس كورونا العالمية والاجتماع السنوي لمجموعة السبع الصناعية الكبرى التي تستضيفها الولايات المتحدة هذا العام.

وقال مكتب جونسون في بيان إن "رئيس الوزراء والرئيس بحثا أهمية اجتماع القادة في الولايات المتحدة بشكل شخصي قدر المستطاع".

وقال ترامب هذا الأسبوع إنه يريد أن تُعقد القمة بنهاية الشهر المقبل في البيت الأبيض، على الرغم من المخاطر التي يفرضها فيروس كورونا.

وكان البيت الأبيض قد ذكر قبل ذلك أن قمة السبع ستتحول إلى شكل الكتروني، بعدما تفشت الجائحة في قت سابق من هذا العام.

غير أن ترامب تحول مؤخرا باتجاه التشجيع بشكل قوي لإعادة فتح الاقتصاد الأمريكي من حالة الإغلاق، وبدا عازما على عقد الاجتماع وجها لوجه.

ولا يزال يتعين معرفة ما إذا كان قادة الدول الخمس الأخرى، وهي كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان، سيكونون متحمسين للظهور في يونيو، حيث تخرج رسائل حذرة من مكاتبهم.