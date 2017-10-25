البنك المركزي الإيطالي: اقتصاد البلاد قد ينكمش بنسبة 13% في العام الجاري

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قال محافظ البنك المركزي الإيطالي إجنازيو فيسكو اليوم الجمعة إن اقتصاد البلاد قد ينكمش بنسبة تصل إلى 13 بالمئة هذا العام، جراء جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال فيسكو في كلمة سنوية إن "تراجع الإنتاج لعام 2020 في السيناريو الأساسي سيعادل 9 بالمئة".

وأضاف أنه "في سيناريو ثاني استند لافتراضات أكثر تشاؤما، على الرغم من أنها ليست مبالغ فيها، سنشهد تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 13 بالمئة هذا العام، وتعافيا أكثر تباطؤا في عام 2021".

تأتي تحذيرات فيسكو، بعدما أجرت وكالة الإحصاء الوطنية الإيطالية "إيستات" مراجعة بالخفض لتقديرات نموالناتج المحلي الإجمالي للربع الأول.

وقالت إيستات إن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 3ر5 بالمئة على أساس فصلي وموسمي، وليس بنسبة 7ر4 بالمئة المتوقعة في 30 أبريل الماضي.

وقال محافظ البنك المركزي الإيطالي إن نصف الركود الاقتصادي هو جراء إجراءات الإغلاق للحد من تفشي فيروس كورونا، بينما يعود النصف الآخر إلى تراجع التجارة العالمية وانهيار تدفقات السياحة.

وقدر بأن عجز إيطاليا سيقفز إلى 4ر10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 6ر1 بالمئة العام الماضي، وسيرتفع الدين العام بواقع 21 نقطة مئوية ليسجل 156 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.