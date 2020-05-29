بيطري المنيا يحرر 7 محاضر ذبح خارج المجازر بمطاي وسمالوط

حررت مديرية الطب البيطري بالمنيا، 7 محاضر من خلال الحملات التي نظمتها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية، على محلات عرض وبيع اللحوم بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه أوضح الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري، أنه تم تنفيذ حملة تموينية مكبرة علي أماكن عرض وبيع اللحوم بمركزى مطاى وسمالوط، وأسفرت عن تحرير 7 محاضر مخالفات ذبح خارج المجازر، وتم التحفظ على اللحوم وأدوات الذبح المستخدمة.