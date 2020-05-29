بيطري المنيا يحرر 7 محاضر ذبح خارج المجازر بمطاي وسمالوط

حررت مديرية الطب البيطري بالمنيا، 7 محاضر من خلال الحملات التي نظمتها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية، على محلات عرض وبيع اللحوم بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
من جانبه أوضح الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري، أنه تم تنفيذ حملة تموينية مكبرة علي أماكن عرض وبيع اللحوم بمركزى مطاى وسمالوط، وأسفرت عن تحرير 7 محاضر مخالفات ذبح خارج المجازر، وتم التحفظ على اللحوم وأدوات الذبح المستخدمة.