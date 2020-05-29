تركيا تستأنف صلاة الجماعة في بعض المساجد وسط تخفيف إجراءات العزل

استأنفت تركيا يوم الجمعة صلاة الجماعة في عدد محدود من المساجد بعد توقف دام أكثر من شهرين إذ تواصل أنقرة تخفيف إجراءات العزل العام التي فرضتها لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

ومنعت تركيا الصلاة في المساجد وعلقت رحلات الطيران وأغلقت المتاجر والمطاعم. لكن الحكومة بدأت تخفيف الإجراءات في ظل تباطؤ حالات العدوى والوفيات.

وقال الرئيس رجب طيب أردوغان يوم الخميس إنه سيجري رفع القيود المفروضة على السفر بين المدن وسيعاد فتح المقاهي والمطاعم وقاعات الرياضة والمتاحف والشواطئ في أول يونيو حزيران.

وأعلنت إدارة الشؤون الدينية أن صلاة الجماعة، المتوقفة منذ 16 مارس آذار استؤنفت يوم الجمعة بموجب تعليمات جديدة تهدف للحد من خطر العدوى.

وكانت إدارة الشؤون الدينية أعلنت في الأسبوع الماضي أنه سيسمح في البداية بأداء صلوات الجمعة والظهر والعصر على أن يرتدي المصلون الكمامات أثناء الصلاة. ويتعين على كل مصلي جلب سجادة صلاة خاصة به أو توفير سجاجيد للاستخدام مرة واحدة في المساجد.

وقالت إنه سيجري تحديد عدد المصلين وستحدد علامات على الأرض لضمان الحفاظ على التباعد الاجتماعي.