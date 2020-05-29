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قامت مديرية الصحة بالدقهلية بتوزيع الأدوية على مرضى فيروس كورونا المستجد المعزولين منزليا، وذلك تنفيذا لتعليمات وزيرة الصحة.

وقالت المديرية في بيان لها إن فرقا من الطب الوقائى والعاملين بالوحدات الصحيه قامت بتجهيز حقائب الأدوية اللازمة لمرضى كورونا وتوصيلها للمرضى فى منازلهم أو تسهيل الحصول عليها من الوحده الصحية القريبة لهم.

يأتي هذا الإجراء بالنسبة للمرضى الذين يتحولون للعزل المنزلى عقب ظهور نتيجة التحاليل وثبوت إيجابية التحليل للكورونا عملا على راحة المرضى وتقليل الحركه لهم.

وأعلنت مديرية الصحة بالدقهلية أنه لن يقتصر الأمر على إعطاء العلاج للمرضى فقط بل سيمتد الأمر للمخالطين المباشرين أيضا بأن يتم إعطائهم العلاج وتناوله كنوع من أنواع الوقاية قبل ظهور الأعراض لديهم.

وأضافت أن فرق الطب الوقائي سوف تقوم بدورها فى متابعة مرضى العزل المنزلى وتسهيل التحاليل الدورية لهم.