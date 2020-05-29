سيتين: قانون التغيرات الخمس يضر بنا

يرى كيكي سيتين، المدير الفني لبرشلونة، أن قرار السماح للأندية بالتغيير 5 مرات بدلًا من 3، في المباراة الواحدة أمر سيضر بالنادي الكتالوني.

وقال سيتين في تصريحات نقلتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية: " قانون التغييرات الخمسة، أعتقد أنه يضر بنا بسبب الطريقة التي نلعب بها".

وأضاف: "نحن نعلم أننا نحسم العديد من المباريات في الدقائق الأخيرة عندما يكون المنافس أكثر تعبًا، لكن إذا كان لدى الخصم خيار إشراك لاعبين جدد فلن يعاني من عيوب في الدفاع".

سيتين يرى أيضا أن لهذا القانون جوانب إيجابية قائلًا: " يمكنك أيضا الاستعانة بالمزيد في وقت معين، سنرى كيف ستسير الأمور".

وعن الفترة القصيرة التي قضاها في تدريب برشلونة تابع: "اعتقدنا أنه سيكون لدينا المزيد من الوقت للعمل كمجموعة، ولكن في غضون أسبوعين سيبدأ الدوري، الفريق يتدرب جيدًا لكن كنت أتمنى لو كان لدي المزيد من أيام التدريب بالطبع".

وأتم: "يجب أن نعمل بشكل جيد للغاية، وبكثافة كبيرة، لاعبيني في حالة جيدة، آمل ألا تكون هناك إصابات كثيرة".