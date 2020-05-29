ميناء دمياط يستقبل 10 سفن متنوعة

قال ممدوح الشيطي، المتحدث الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، إن الميناء استقبل سفينتي حاويات و8 سفن بضائع عامة، بينما غادر 3 سفن حاويات و7 سفن بضائع عامة، وبذلك وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة.

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 1500 طن علف بنجر، و12420 طن فوسفات، و1500 طن كسب صويا و310 أطنان رمل، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 18890 طن حديد، و 10615 طن خردة، و5877 طن ذرة، و5900 طن سكر، و9081 طن ابلاكاش، و16500 طن فول صويا، و500 طن زيت طعام، بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 193 حاوية مكافئة، تشمل فواكه "عنب" وخضروات "بطاطس و خضار مشكل" وحاصلات زراعية "بصل و ثوم" يتم تصديرها إلى كل من المغرب و انجلترا و هولندا و امريكا و اسبانيا.

وبلغ عدد الحاويات الواردة 43 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 953 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 58219 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 119268 طنا، كما غادر 950 شاحنة، منها 320 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 16701 من البضائع العامة.