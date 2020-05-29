روسيا: قفزة قياسية في وفيات كورونا خلال يوم واحد

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أعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي فيروس كورونا في روسيا اليوم الجمعة أن البلاد سجلت قفزة قياسية في عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وصلت إلى 232 حالة وفاة.

وبذلك وصل إجمالي الوفيات جراء الوباء في روسيا إلى 4374 ، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "بلومبرج".

وأفادت البيانات بتسجيل 8572 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال نفس الفترة، ليرتفع إجمالي الإصابات بواقع 3ر2 بالمئة إلى 387 ألفا و623 حالة. وتعافى 8264 شخصا من المرض ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 159 ألفا و257.

ولم تظهر أعراض على 4ر39 % من الحالات الجديدة.

وسجلت موسكو 2332 حالة إصابة جديدة أو 2ر27 % من الإجمالي.