قائد الجيش اللبناني: قادرون على اجتياز الصعوبات ولن نلتفت إلى الشائعات

قال قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون اليوم الجمعة إن هم الجيش الأول والأخير هو أمن البلد، مشيراً إلى أن الجيش سيتجاوز الصعوبات مهما عظمت.

وأضاف قائد الجيش بحسب بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني "إن هم الجيش الأول والأخير هو أمن البلد، وهو يعمل بإرادة صلبة وعزم لا يلين، ولن تثنيه الشائعات والافتراءات عن القيام بواجباته والبقاء إلى جانب أهله وشعبه ليبقى الوطن سالما".

وتابع "لن نسمح لأي كان العبث بالأمن وزعزعة الاستقرار، ومهما عظمت المصاعب والمخاطر، فإن الجيش سيتجاوزها بوعيه وانضباطه وتعاون الجميع".

وأعلن أنه "على الرغم من صعوبة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وانعكاسها على المجتمع اللبناني ككل، فإن السلم الأهلي يبقى أولوية الجيش الذي يقوم بحماية الوطن وشعبه".