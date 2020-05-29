لبنان يوافق على تمديد ولاية اليونيفل لمدة سنة

قرر مجلس الوزراء اللبناني، الموافقة على تمديد ولاية القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفل" لمدة سنة، في جلسة عقدها بعد ظهر اليوم الجمعة في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، وحضور رئيس الوزراء حسان دياب والوزراء.

وأعلنت وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد نجد، إثر انتهاء الجلسة أن "المجلس وافق على طلب وزارة الخارجية تمديد ولاية قوات حفظ السلام "اليونيفيل" العاملة في جنوب لبنان لمدة سنة حيث أنها تنتهي في 31 أغسطس2021

يذكر أن "اليونيفيل" كانت قد أنشئت بموجب قراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 425 و426، الصادرين في 19 مارس 1978، لتأكيد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، واستعاده السلام والأمن الدوليين، ومساعده الحكومة اللبنانية على استعادة سلطتها الفعلية في المنطقة.

وفي أعقاب النزاع في يوليو 2006، عزز مجلس الأمن، من خلال قراره 1701، ولاية اليونيفيل وقدراتها وأسند اليها مهام إضافية من خلال العمل بتنسيق وثيق مع القوات المسلحة اللبنانية في جنوب لبنان.