السودان: تسجيل 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا و38 وفاة

أكدت وزارة الصحة السودانية تسجيل 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و38 وفاة، 11 منها في ولاية الخرطوم.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان اليوم الجمعة عن التقرير الوبائي ليوم أول أمس، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 128 إصابة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في 6 ولايات، وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 4521 حالة، بينها 233 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 816 شخصا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.