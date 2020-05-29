وصل معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 1ر0 في مايو، بحسب بيانات صدرت اليوم الجمعة، جراء انكماش حاد في أسعار الطاقة في خضم جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأصدرت وكالة الإحصاء بالاتحاد الأوروبي "يوروستات" تقديرات زيادة الأسعار على أساس سنوي في منطقة العملة الموحدة التي تضم 19 دولة.

وتراجعت تكاليف الطاقة بواقع 12 بالمئة مقارنة بشهر مايو من عام 2019، بحسب البيانات، في حين جاءت الزيادة الأكبر في أسعار المواد الغذائية والكحوليات والتبغ، التي ارتفعت بواقع 3ر3 بالمئة.

وقالت "يوروستات" إن مايو "شهد إجراءات احتواء لكوفيد-19"، مشيرة إلى قيود إغلاق صارمة هدفت إلى الحد من تفشي الوباء الذي أصاب اقتصاد التكتل بالشلل.

ويضع البنك المركزي الأوروبي معدل تضخم سنوي مستهدف في منطقة اليورو عند أقل قليلا من 2 بالمئة.

وتحدث محافظ البنك المركزي الإيطالي، إجنازيو فيسكو، أحد الأعضاء الخمسة والعشرين في مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي عن إجراء تحفيزي آخر محتمل من البنك في كلمة ألقاها في روما.

وقال فيسكو إنه "في حال الضرورة، ستتم زيادة مبلغ برنامج البنك المركزي الأوروبي الجديد لشراء السندات، وستتم مراجعة تركيبته".

وأضاف: "نحن جاهزون لأن نستخدم بشكل أكبر الأدوات الأخرى التي لدينا لضمان إمكانية استفادة كل القطاعات الاقتصادية من شروط الاقراض الميسرة ومن التوافر الضخم للأموال للتأكد من أن التضخم يسجل عودة مستمرة باتجاه معدله المستهدف عند أقل قليلا من اثنين بالمئة أو حتى بالقرب من المعدل المستهدف ".

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع التالي لمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، الذي قد يتم فيه اتخاذ قرارات تتعلق بأسعار الفائدة أو الموافقة على إجراء تحفيزي جديد، في الرابع من يونيو المقبل.

وقال رئيس إدارة شؤون منطقة اليورو ببنك "آي إن جي" كاريشتين برزيسكي إنه يتوقع أن يعلن البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس المقبل عن مبلغ 500 مليار يورو يضاف إلى برنامج شراء السندات وتمديده إلى منتصف عام 2021.

وتبلغ أموال البرنامج حاليا 750 مليار يورو، ومن المقرر أن تنتهي فترة صلاحيته حتى نهاية عام 2020.