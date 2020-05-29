ألقت الأجهزة الأمنية فى القاهرة القبض على 3 أشخاص فى منطقة النزهة، بحوزتهم 7 آلاف كمامة ومستلزمات طبية مجهولة المصدر بقصد بيعها فى السوق السوداء.

تلقى اللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، إخطارًا من قسم الشرطة النزهة، بأنه فى أثناء مرور قوة لتفقد الحالة الأمنية ضبطت طالبين، وفرد أمن بشركة يستقلون سيارة ملاكى ملك إحدى السيدات، وبتفتيشه السيارة عُثر بداخلها على 7 آلاف كمامة طبية معدة للبيع، جوال بداخلة كمية من أساتك بيضاء معدة لتصنيع الكمامات الطبية، و300 كرتونة فارغة وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

واعترفوا بتصنيعهم المضبوطات بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة، مستغلين الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد.