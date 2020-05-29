دورتموند يوضح موقف فافر مع النادي بعد الهزيمة أمام بايرن ميونخ

قال مايكل زورك، مدير الكرة بنادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، اليوم الجمعة إن أحدا في النادي لم يشكك في المدير الفني لوسيان فافر، بعد صدمة هزيمة الفريق على ملعبه أمام غريمه التقليدي بايرن ميونخ صفر / 1 مساء يوم الثلاثاء الماضي في مباراة قمة الدوري الألماني (بوندسليجا)، وهي الهزيمة التي بددت أمال دورتموند بشكل كبير في المنافسة على اللقب.

واقترب بايرن ميونخ بشكل كبير من التتويج بلقب البوندسليجا للموسم الثامن على التوالي إثر هذا الفوز، حيث وسع الفارق الذي يفصله في الصدارة عن بوروسيا دورتموند، صاحب المركز الثاني، إلى سبع نقاط، وذلك قبل ست مراحل فقط من نهاية الدوري.

وكان فافر أثار تكهنات بشأن مستقبله في تدريب دورتموند، حيث قال عقب مباراة بايرن، لدى سؤاله عن وضعه كمدرب:"سأتحدث خلال أسابيع قليلة."

ونفى زورك ما تردد حول اقتراب رحيل فافر عن منصبه، قائلا إن مثل هذه المناقشات بشأن تدريب الفريق تأتي من خارج النادي، و"لم نشارك في أي منها. ولا يمكننا منع ما يتردد في الخارج. لكننا داخل النادي نتمسك بالهدوء."