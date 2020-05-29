منسقة أممية: كورونا ينتشر في جميع أنحاء اليمن دون رادع

قالت ليزا جراندي، منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن، اليوم الجمعة، إن فيروس كورونا أصبح ينتشر في جميع أنحاء البلاد دون ما رادع أو ما يخفف من حدته.

وأضافت جراندي، في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)، نسخة منه: "مأساةٌ تتجلى في اليمن. من المستحيل معرفة عدد الأشخاص المصابين بدقة دون قدرات كافية لإجراء الفحوصات، وكل ما نعرفه هو أن المستشفيات أصبحت تُضطر إلى إرجاع المصابين، وأصبح هناك نقص في كل شيء".

وبحسب البيان، تشير التقارير الأولية من وحدات العناية المركزة إلى أن معدل الوفيات يصل إلى حوالي 20 في المائة للحالات، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 7 بالمئة.

وأردفت جراندي بالقول: "واجه اليمن قبل عامين أسوأ تفش للكوليرا في التاريخ الحديث. وكانت اليمن في العام الماضي على شفا المجاعة".

وتابعت: "وفقدت عشرات الآلاف من الأسر هذا العام كل شيء في السيول التي لا تحدث بهذه الشدة سوى مرة واحدة في كل جيل".

وتابعت: "تمكنا بالعمل سويا من صد الكوليرا وهزيمة المجاعة، لكننا إذا لم نحصل على التمويل الذي نحتاجه، وإذا لم يتم القيام بالمزيد من العمل لقمع الفيروس، فقد يغُمر فيروس كوفيد-19 اليمن بأسرها".

وذكرت جراندي، أنه من بين 41 برنامجا رئيسيًا للأمم المتحدة في اليمن، سيتم إغلاق 30 برنامجا في الأسابيع القليلة المقبلة.

وذكر البيان، أن 14 الف شخص متطوع ينتشرون في جميع أنحاء البلاد لإبلاغ المجتمعات المحلية عن الفيروس وكيفية انتقاله وما يمكنهم القيام به لحماية أنفسهم.

ومضت بالقول: "ما تزال اليمن تعاني من أسوأ كارثة إنسانية في العالم. يحتاج ما يقرب من 80 في المائة من السكان إلى نوع من أنواع المساعدات الإنسانية والحماية".

ومن المقرر أن تنظم المملكة العربية السعودية بالشراكة مع الأمم المتحدة يوم الثلاثاء المقبل مؤتمر المانحين لليمن 2020 افتراضيًا؛ لجمع نحو 4ر2 مليار دولار.

وأعلنت الأمم المتحدة أن المؤتمر يهدف إلى توفير نفقات أكبر عملية إغاثة في العالم.