اقتصاد الهند يسجل نموا في العام المالي الماضي وتوقعات بأن ينكمش هذا العام

نما الاقتصاد الهندي بوتيرة أسرع مما كان يتوقعها خبراء الاقتصاد في الربع الماضي، بينما من المرجح أن يسجل تباطؤا كبيرا بعد أن دخلت البلاد التي يبلغ عدد سكانها 3ر1 مليار نسمة، في حالة إغلاق، للحد من تفشي فيروس كورونا.

وقالت الحكومة في تقرير صدر اليوم الجمعة، ونقلت عنه وكالة أنباء بلومبرج، إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل 1ر3 بالمئة في الأشهر الثلاثة الممتدة حتى مارس، مقارنة مع الفترة نفسها قبل عام.

ويعد ذلك أعلى من 6ر1 بالمئة، وهي متوسط المعدل التقديري في استطلاع أجرته بلومبرج على خبراء اقتصاد، وأقل من 1ر4 بالمئة المعدلة للربع السابق عليه.

وأظهر تقرير منفصل أن عجز الموازنة للعام المالي المنتهي في مارس عام 2020 بلغ 59ر4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزا رقم الحكومة المستهدف عند 8ر3 بالمئة.

وقالت وزارة الإحصاء إن النمو بلغ 2ر4 بالمئة في ذلك العام المالي، وهو أداء يأتي متماشيا ومتوسط التوقعات في استطلاع بلومبرج.

لكنه كان أبطأ من 5 بالمئة التي كانت تتوقعها الحكومة قبل تفشي الوباء.

وتسببت القيود الصارمة بالبقاء في المنزل، والمفروضة أواخر مارس في إصابة الاقتصاد الهندي بشلل فعلي، بعد أن علق ملايين العاملين في مدن بدون عمل، واضطرار ملايين آخرين للعودة إلى بلداتهم في الريف.

ويراهن خبراء الاقتصاد على حدوث انكماش في الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي المنتهي في مارس عام 2021، ما سيكون أول تراجع للاقتصاد منذ أكثر من أربعة عقود.