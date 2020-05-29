«التربية والتعليم»تطرح نماذج تدريبية لطلاب الثانوية العامة عبر موقعها

حجازي: الانتهاء من طبع أسئلة امتحانات الثانوية العامة

أتاحت وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الرسمي نماذج تدريبية والامتحانات السابقة لطلاب الثانوية العامة لجميع المواد الدراسية للتدريب عليها عبر الرابط http://elearning1.moe.gov.eg/:

ونصح الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة الطلاب بالتدريب علي شكل وأسئلة الامتحان من خلال النماذج الاسترشادية وامتحانات الأعوام السابقة، مشيرا إلي أن مواصفات الورقة الامتحانية هي نفس مواصفات العام الماضي للمستويات المعرفية وهي (التذكر، الفهم، تطبيق وتحليل، تركيب، تقويم).

وأضاف حجازي لـ "الشروق" أن أسئلة امتحانات هذا العام ستكون في المنهج الدراسي حتي 15 مارس (وقت توقف الدراسة)، لافتا إلي أن لجنة وضع الأسئلة صدرت لها تعليمات مشددة بالابتعاد عن الأسئلة السياسية أو التي ذات طابع خلافي، وأن يكون عدد الأسئلة مناسبا للزمن المحدد للإجابة، وأن تقيس الأسئلة جميع المستويات المعرفية، وأن تكون صياغة السؤال صحيحة ليكون مفهوما للطالب، وعند وضع أسئلة اختيارية لابد أن تكون من نفس النوع ومستوي الصعوبة ونفس مستوي القياس.

وقال حجازي إنه تم الانتهاء من طبع أسئلة امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، وتم طباعتها وفقا لعدد الطلاب لهذا العام وتظريفها ووضعها فى صناديق حديدية ولن تخرج من المطبعة السرية الا مع بدء الامتحانات وفق الخطة الزمنية لتوزيع الأسئلة.

وأوضح حجازي أن الطالب الذى يريد تأجيل امتحانات الثانوية العامة هذا العام عليه التوجه إلى الكنترول والتقديم باعتذار عن عدم رغبته في دخول الامتحان، وفي هذه الحالة لا تحسب للطالب سنة تقدم للامتحان ويدخل العام المقبل بالدرجة الكاملة فى جميع المواد.

وتابع أن الطالب الذى لم يقدم طلب تأجيل الامتحان ولم يذهب لأداء الامتحان سيعتبر غائبا ولا يستفيد من الدرجة الكاملة ويدخل امتحانات الدور الثانى هذا العام بنصف الدرجة.

وتقوم المديريات التعليمية في الفترة المقبلة بتسليم رؤساء اللجان الجدول النهائي لامتحانات الثانوية العامة لتعليقه في مكان بارز بلجان الامتحانات، وهو إجراء متبع كام عام ليستطيع الطلاب الاطلاع علي الجدول في أي وقت.

يذكر أن امتحانات الثانوية العامة تبدأ 21 يونيو المقبل وتستمر حتي 21 يوليو في 3313 لجنة علي مستوي الجمهورية.