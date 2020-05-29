وزير مالية نيوزيلندا يعلن انفتاح اقتصاد بلاده وتحسن الإنتاج

ذكر وزير مالية نيوزيلندا، جرانت روبرتسون في حديثه للصحفيين اليوم الجمعة في مدينة ولنجتون أن إنتاج بلاده في مستوى الإنذار الثاني تحسن حيث وصل إلى 90 بالمئة من مستويات ما قبل مرض كوفيد-19، لكن مازال هناك تباطؤ بسبب فترة الإغلاق، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.

وأضاف أن نيوزيلندا لديها الآن "واحدا من أكثر الاقتصادات انفتاحا وواحدا من أكثر الأنظمة الليبرالية، في أعقاب مرض كوفيد-19، مقارنة بأي دولة أخرى في العالم، لكن الكثير من الدول ليست منفتحة مثلما هو الحال مع نيوزيلندا وهذا سيكون له تأثيرا مستمرا على المصدرين.

وتابع أنه ليس هناك أي دولة في مأمن من الركود العالمي.