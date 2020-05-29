شباب الأهلي دبي يمدد عقد مدافعه وليد عباس

ذكرت تقارير صحفية إماراتية أن إدارة نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي لكرة القدم، قررت تمديد عقد مدافع الفريق وليد عباس ، وذلك في إطار سعيها للحفاظ على استقرار قائمة الفريق.



وأوضحت صحيفة "البيان" الإماراتية، أن عباس / 34 عاما/ والذي تعاقد معه النادي عام 2013 سيبقى مع الفريق لمدة عام إضافي.



من جهته وجه عباس الشكر لادارة ناديه من خلال حسابه الشخصي على منصة تبادل الصور"إنستجرام"، كما وعد الجماهير ببذل أقصى جهده من أجل تحقيق الألقاب والإنجازات.



وكانت مسابقة دوري الخليج العربي الإماراتي، توقفت منذ شهر مارس الماضي، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.