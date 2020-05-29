 روسيا تنقل جاسوسا أمريكيا مزعوما إلى المستشفى لإجراء جراحة فتق بالبطن - بوابة الشروق
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روسيا تنقل جاسوسا أمريكيا مزعوما إلى المستشفى لإجراء جراحة فتق بالبطن

موسكو - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 29 مايو 2020 - 9:58 م | آخر تحديث : الجمعة 29 مايو 2020 - 9:58 م

أفادت وسائل الإعلام الروسية اليوم الجمعة أن السلطات الروسية سمحت بإدخال الجاسوس الأمريكي المزعوم بول ويلان إلى المستشفى لإجراء جراحة فتق في البطن.

وتم احتجاز ويلان (50 عاما)، قبل عام ونصف العام في موسكو للاشتباه في حيازته لأسرار غير معلنة للدولة الروسية. ولم يتم الإعلان إلا عن أقل التفاصيل بشأن القضية.

وأعلنت محكمة في موسكو في وقت سابق من الأسبوع الجاري أنه يتم النظر في الحكم على ويلان بالسجن 18 عاما، ومن المتوقع أن يصدر الحكم في 15يونيو.

وقالت السفارة الأمريكية في بيان اليوم الجمعة إن ويلان خضع لـ "جراحة طارئة" ثم أعيد إلى مركز احتجاز في موسكو.

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