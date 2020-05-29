الحكومة اللبنانية توافق على التمديد لقوات يونيفل الدولية لمدة عام

أفادت فضائية «سكاي نيوز»، في خبر عاجل، مساء الجمعة، بأن الحكومة اللبنانية وافقت على التمديد لقوات الأمم المتحدة المؤقتة للسلام «يونيفل» لمدة عام.

كان رئيس بعثة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان «اليونيفل» وقائدها العام اللواء ستيفانو ديل كول، أشاد بالتعاون بين «اليونيفل» والحكومة والقوات المسلحة اللبنانية، وذلك خلال زيارة رئيس الحكومة حسان دياب لمقر اليونيفل .

وجاء في بيان صادر عن اليونيفل الأربعاء الماضي «أن هذا التعاون هو محور نجاحنا الجماعي في الحفاظ على ما يقرب من 14 عاما من الهدوء في جنوب لبنان. علينا معا أن نبني على هذه الفترة الطويلة من الاستقرار غير المسبوق حتى نتمكن من تنفيذ ولايتنا بشكل فعال ودون عقبات».

يذكر أن اليونيفل كانت قد أنشئت بموجب قراري مجلس الأمن الدولي 425 و426 الصادرين في 19 آذار 1978 وذلك لتأكيد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، واستعادة السلام والأمن الدوليين، ولمساعدة الحكومة اللبنانية على استعادة سلطتها الفعلية في المنطقة.

وعقب حرب أغسطس 2006، قام مجلس الأمن، وبموجب القرار 1701، بتعزيز اليونيفيل وأناط بها مهام إضافية من خلال العمل بتنسيق وثيق مع القوات المسلحة اللبنانية في جنوب لبنان.