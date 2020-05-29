سويسرا تعلن استئناف منافسات الدوري 20 يونيو

قررت رابطة الدوري السويسري لكرة القدم اليوم الجمعة استئناف منافسات الدوري الممتاز اعتبارا من 20 يونيو المقبل وذلك بعد فترة توقف دامت نحو أربعة أشهر بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد.

وجاء ذلك بعدما أعطت الحكومة السويسرية ،أمس الأول الأربعاء، الضوء الأخضر لإقامة الفعاليات الرياضية بحيث لا يزال عدد الموجودين في أي فعالية على 300 شخص.

وستقام مباريات كرة القدم بدون حضور جماهيري، نظرًا لتفشي فيروس كورونا.

ويتصدر سانت جالن جدول المسابقة أمام يانج بويز برن وبازل، ولايزال يتبقى 13 مرحلة على نهاية الدوري.