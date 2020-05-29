«القوى العاملة»: 15 فرصة عمل بالسعودية برواتب مجزية والإقامة مجانا

أعلن وزير القوى العامله محمد سعفان أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصليه المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، نجح فى توفير 15 فرصه عمل برواتب مجزية على مهنة مندوب مبيعات تجزئه، بمجموعة شركات تعمل في مجال المواد الغذائيه.

وقال سعفان في تصريحات له اليوم، إنه نظرا لتعليق الرحلات الدولية والاجراءات الاحترازيه بالمملكة سوف يتم الإعلان عن الوظائف عبر الصفحة الرسميه لمكتب التمثيل العمالى وموقع القنصلية العامة المصرية بجدة، بحيث يكون شغل هذه الفرص ممن إستغنت عنهم الشركات أو من باحثى نقل الكفالة على شركات أخرى.

ونوّه إلي أن مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بالخارج تبذل كل الجهد من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل لها بأسواق العمل بهذه الدول.

وفي نفس السياق، أوضح المستشار العمالى بجدة وليد عبد الرازق أحمد، أنه يشترط في المتقدم لشغل هذه المهنة ، ألا تقل خبرته عن عامين كمندوب مبيعات بالسعودية،وحاصل على مؤهل متوسط فما فوق، ولا يزيد العمر عن 30 عاما، ولديه نقل كفالة، فضلا عن حصولة على رخصه قيادة سارية ومتمكن من قيادة سيارة جامبو 3 طن ، ويفضل من لديه القدرة على التواصل باللغة الانجليزية .

وأشار المستشار العمالي إلي أنه من يتوافر لديه هذه الشروط إرسال سيرته الذاتيه عبر الايميل / career,ksa@gandour.com ، أو عبر الواتس أب 05054832520 .