محافظ الجيزة: إزالة السويقات العشوائية وتعديات المحال التجارية والباعة الجائلين بالبراجيل

نفذت محافظة الجيزة حملات مكبرة على مدار يومين لإزالة الإشغالات والتعديات بمنطقة البراجيل بحي شمال الجيزة ومركز أوسيم بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرافق.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه تم ازالة 60 حالة تعديات لمحال وباعة جائلين، بالإضافة الى إزالة سويقات عشوائية بمنطقة البراجيل وكافة التعديات المتواجدة على نهر الطريق ، وذلك في إطار مجهودات تنفيذ الاجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة تفشي فيروس كورونا واعادة الانضباط الى الشارع.

وأشار الى أن الاعمال جاءت استكمالا لسلسلة الحملات اليومية التي تنفذها محافظة الجيزة بمختلف الأحياء والمراكز والمدن لإزالة تعديات المحال والباعة الجائلين والاسواق العشوائية ، حيث تم تكليف رؤساء الأحياء والمراكز بتكثيف مجهودات ازالة التعديات والاشغالات وشن حملات مكبرة يوميا.

وشدد المحافظ على عدم السماح بتأثير الظروف الراهنة التي تمر بها الدولة على الخدمات المقدمة وازالة الاشغالات والتعديات ومخالفات البناء.

وشهد محيط الأعمال بالبراجيل إشادة كبيرة من قبل المواطنين نظرا لما تحدثه تلك الاشغالات والسويقات العشوائية والتجمعات من زيادة فرص الاصابة بفيروس كورونا المستجد في ظل عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والتباعد.

وأشاد محافظ الجيزة بالتعاون المثمر مع الأجهزة الأمنية لتنفيذ حملات تطبيق الاجراءات الاحترازية وازالة المخالفات والتعديات، لافتا الى أن المواطنين يتحملون المسئولية الأكبر في الحد من أي تجمعات والابتعاد عن أي زحام وارتداء الكمامات.

وشهدت أعمال ازالة التعديات تواجد ميداني للواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة وأسامة السقعان رئيس حي شمال وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش واللواء أيمن السعيد رئيس مركز أوسيم.