محافظ الدقهلية: استمرار توريد القمح انتظام ليصل إلى 184 ألف طن

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه تم حتى مساء الخميس توريد ما يزيد عن 184 ألف طن من محصول القمح المحلي للشون والصوامع بنطاق المحافظة وذلك منذ بدء موسم التوريد منتصف أبريل الجارى.

وأشار مختار إلى أن المحافظة لديها 29 موقع شون وصوامع لاستقبال الأقماح، تستوعب الكميات المزروعة، وأوضح أن هناك لجانا للمتابعة الميدانية من الوحدات المحلية تتابع على مدار اليوم عمليات التوريد والتجاوب الفورى مع أية مشكلات طارئة فورا للتيسير على الموردين.

وأكد محافظ الدقهلية على تضافر الجهود من أجل إنجاح موسم التوريد ، والتأكد من الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية فيما يتعلق بأعمال التطهير والتعقيم وارتداء العاملين ولجان الفرز لوسائل الوقاية والحماية كالكمامات والقفازات والالتزام بالتباعد وعدم التزاحم حرصا على سلامة الجميع.

ومن جانبه ذكر المهندس السيد دايرة، وكيل وزارة التموين أنه يتم استلام محصول القمح يوميا من المزارعين والموردين بعد التأكد من سلامة الاقماح ومطابقتها للمواصفات مع توفير كافة سبل الراحة في عمليات التوريد في مختلف الصوامع والشون.