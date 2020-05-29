كشف محمود عبدالرزاق شيكابالا، قائد الزمالك، عن الأعمال الدرامية التي كان يتابعها في شهر رمضان الكريم 2020.

وقال شيكابالا خلال مداخلته الهاتفية على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" تابعت في رمضان مسلسل الاختيار والبرنس وايضًا مسلسل الفتوة و100 وش".

وأضاف:" أتمنى من القائمين في مصر على انتاج الأعمال الدرامية، تكرار عمل جديد مثل مسلسل الاختيار في كل عام، لأن هذا العمل صحح للناس أفكار كثيرة كانت غائبة عنهم، جعلهم يدركون حجم التضحيات التي يقدمها هؤلاء الأبطال للحفاظ على سلامة الوطن وعلى أرواحنا مقابل حياتهم".