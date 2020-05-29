ضبط سائق بحوزته 6 أطنان قمح غير صالحة للاستهلاك قبل توريدها للصوامع بسوهاج

تمكنت شرطة التموين والتجارة الداخلية في سوهاج، بالتنسيق مع مديرية التموين، من ضبط "أ. ش"، (46 عاما)، قائد سيارة محملة بـ5 أطنان و715 كجم قمح، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بدائرة مركز طهطا، وذلك قبل توريدها للصوامع.

وفي السياق نفسه، أسفرت الحملة التموينية تحت إشراف اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج ، وقيادة العميد محمد نصحي، مدير إدارة مباحث التموين، عن ضبط ٤٥ قضية تموينية أخرى متنوعة، منها إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات أو ناقص الوزن، عدم إعلان الأسعار، عدم صرف بون خبز للمواطنين، عدم النظافة، عدم حمل شهادة صحية، توقف عن الإنتاج أثناء مواعيد العمل الرسمية.

وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.