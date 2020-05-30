مواطن كوري جنوبي ينهي احتجاجا استمر 355 يوما بعد فصله من سامسونج

أنهى رجل مفصول من وظيفته بمجموعة سامسونج جروب في كوريا الجنوبية احتجاجا استمر لمدة عام فوق برج مراقبة لحركة المرور بطول 25 مترا اليوم الجمعة.

وهبط الرجل ويدعى "كيم يونج هي" من فوق البرج القريب من مقر الشركة في سول بعدما حصل على اعتذار من المجموعة التكنولوجية الكورية الجنوبية العملاقة، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية الرسمية.

وكان قد تم فصل كيم قبل 25 عاما، عندما كان يعمل بشركة "تيكوين" التابعة سابقا لسامسونج. ويقول إنه تعرض للفصل بسبب محاولته إنشاء نقابة للعمال.

وأخفق طوال 24 عاما في أن يعود للشركة، وحينئذ صعد في يونيو عام 2019 إلى سطح برج مراقبة المرور، حيث أقام منصة للاحتجاج على الشركة من خلالها.

ووعد نائب رئيس مجلس إدارة سامسونج الكترونيكس لي جاي يونج بأن الشركة ستعترف في المستقبل بحقوق الموظفين بتنظيم نقابات عمالية.