الفلبين تسجل أكثر من 1000 حالة إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الفلبين اليوم الجمعة تسجيل أكثر من 1000 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي أعلى حصيلة للحالات المسجلة في يوم واحد، ليتخطى إجمالي الحالات على مستوى البلاد 16 ألف حالة.

وأفادت وزارة الصحة بأن عدد حالات الوفاة بسبب كوفيد- 19 ارتفع أيضا إلى 942، بعد تسجيل 21 حالة وفاة جديدة اليوم.

وتم تسجيل الارتفاع في الحالات بعدما أعلن الرئيس رودريجو دوتيرتي أنه سيتم تخفيف المزيد من القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد اعتبارا من الأول من حزيران/ يونيو.

وقالت وزارة الصحة إنه تم تأكيد 46 حالة مؤخرا من بين الـ 1046 حالة الجديدة، بينما تم اعتبار الألف حالة "حالات متأخرة"، مما يعني أنه تم تأكيدها قبل الأيام الثلاثة الماضية ولم يتم إضافتها إلا الآن إلى الحصيلة.

وأضافت أن ذلك رفع إجمالي حالات كوفيد- 19 إلى 16634.

وقال دوتيرتي الليلة الماضية إنه وافق على توصية فريق عمل مشترك بين الهيئات الحكومية لفرض بروتوكولات حجر صحي أقل صرامة في العاصمة مانيلا وأجزاء أخرى من البلاد.