تعافي نائب رئيس جامعة الفيوم من كورونا وخروجه من مستشفى العزل

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أعلن الدكتور ياسر حتاتة عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بجامعة الفيوم، خروج الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعدد من الحالات بعد إجراء مسحتين طبيتين متتاليتين والتأكد من سلبيتهما في كل مرة.

وأوضح عميد كلية الطب، اليوم، أن جميع الحالات داخل مستشفى العزل تتلقى الرعاية وفقًا لبروتوكول العلاج الموحد والمعتمد من وزارة الصحة.

وأضاف أن أسرة جامعة الفيوم تتقدم بخالص التهنئة للدكتور خالد عطا الله وجميع الحالات التي تماثلت للشفاء، متمنين لهم جميعا دوام الصحة والعافية، سائلين الله عز وجل أن يمن بالشفاء على جميع المصابين.