أعلنت شاومي العلامة التجارية الرائدة في مجال الهواتف المحمولة عن طرحها للهاتف الجديد الذي يستهدف محبي التصوير والألعاب حيث يأتي بتصميم مشابهًا لهاتف Mi Note 10 بنفس الكاميرا الأمامية على شكل Waterdrop notch وبنفس شكل الكاميرات الخلفية، حيث فتحت الشركة الباب للحجز المسبق للهاتف مع تقديم هدايا للعملاء تتمثل في سماعات mi البلوتوث عالية الجودة لحين انتهاء الكمية المخصصة للهدايا.

يأتي هاتف Mi Note 10 Lite بشاشة منحنية من الأطراف AMOLED بحجم 6.47 بوصة وبدقة FHD+ وحماية Corning Gorilla Glass 5

وتعد الكاميرا الأمامية في الهاتف كاميرا وحيدة بدقة 16 ميجابيكسل، كما أن الكاميرا الخلفية المتواجدة في الجهة الأخرى من الهاتف هي كاميرا رباعية الابعاد تأتي بكاميرا أساسية بدقة 64 ميجابيكسل، الكاميرا الثانية في هذا الهاتف هي كاميرا Ultra Wide بدقة 8 ميجابيكسل، الكاميرا الثالثة هي كاميرا 5 ميجابيكسل للعزل كما ان الكاميرا الأخيرة هي كاميرا Macro بدقة 2 ميجابيكسل.

ولقد أعتمدت شاومي في هذا الهاتف على معالج Snapdragon 730G ووفرت منه إصدارين مختلفين : الإصدار الأول 6 جيجابايت/ 64 جيجابايت والثاني 6 جيجابايت/ 128 جيجابايت ويصل سعر الإصدار الأول من الهاتف الجديد 5555 جنيه بينما يصل سعر الإصدار الثاني 5888 جنيه، بطارية Mi Note 10 Lite العملاقة تأتي بسعة 5260 ميللي أمبير والتي تكفي استعماله يوم كامل بدون شحن.

كما يدعم الهاتف الشحن السريع بطاقة 30 وات.

ويوجد بالجهاز مستشعر بصمة الإصبع في الهاتف مدمج أسفل الشاشة ، ويطرح الجهاز بثلاثة ألون هي الأبيض والأسود والأرجواني.

ويعمل هاتف شاومي مي نوت 10 لايت بواجهة المستخدم MIUI 11، القائمة على نظام تشغيل أندرويد 10، والهاتف مزود بمنفذ تقليدي للسماعات 3,5 مم، ويدعم تقنية الاتصال قريب المدى NFC، والاتصال عبر الإنفرارد IR.

وحققت الشركة نجاحات كبيرة في السوق المصرية بعد طرح الهاتف Redmi Note 9S في حفل كبير اقامته الشركة عبر منصات التواصل الاجتماعي وتخطت أعداد المشاهدة فيه النصف مليون مشاهد، وأكثر من 130 ألف تعليق بمشاركة رموز الفن والرياضة المصرية، الأمر الذي عزز مكانة شاومي كواحدة من العلامات التجارية التي تنمو في السوق المصرية للهواتف الذكية وتهيمن علي الفئة المتوسطة بشكل كبير.