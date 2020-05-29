جيرالدو يرفض الرحيل عن الأهلي للانتقال إلى الدوري التونسي

منح السويسري ريني فايلر، المدر الفني للاهلي، الضوء الأخضر لرحيل الانجولي جيرالدو، لاعب الفريق الأول، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وارتبط اسم جيرالدو بمفاوضات جادة مع النجم الساحلي التونسي تمهيدا لضمه.

وكشفت تقارير صحفية تونسية، اليوم الخميس، عن رفض الانجولي جيرالدو، الانتقال للدوري التونسي خلال الفترة القادمة.

وأشارت صحيفة «تونس الرقمية»، الى أن أحد وكلاء اللاعبين عرض جيرالدو على فريق النجم الساحلي ورحبوا بالعرض المقدم لهم إلا أن اللاعب الانجولي رفض اللعب للدوري التونسي.

وأوضح الوكيل للاعب الأنغولي أن النجم الساحلي يرغب في ضمه خلال الفترة الماضية ويرغب فى ضمّه فى الموسم المقبل، لاسيما فى ظل اقتراب رحيله عن الأهلي.

وأضاف ذات المصدر أن جناح الأهلي رفض فكرة اللعب في تونس وأغلق الباب أمام عرض النجم الساحلي الذى لم يرتقي لمرحلة الجدية ولم تتعدى المفاوضات مرحلة الكلام الودي لكن اللاعب الأنغولي رفض الفكرة من الأساس خاصة فى ظل تلقيه عروضاً من أندية أخرى خليجية ومن أمريكا اللاتينية.

ويمتلك جيرالدو عروضاً من أندية خارجية عربية ومن أمريكا اللاتينية وتحديداً من البرازيل، بجانب عرض من ناديه السابق أول أغسطس الأنغولي وهو ما سيحسمه جيرالدو خلال الفترة المقبلة.