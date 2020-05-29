محافظ الدقهلية: 62 مخالفة لمخابز ومحلات بيع سلع غذائية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن تحرير 62 محضرا لمخابز ومحلات بيع سلع غذائية مخالفة في حملة تموينية على عدد من المخابز ومحلات بيع وتداول السلع.

وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة استمرار الحملات التموينية على مختلف المنشآت الغذائية ومنافذ البيع المختلفة ومستودعات الغاز ومحطات تموين السيارات ومختلف أماكن تداول وبيع السلع الغذائية واللحوم والخضروات والمخابز للتأكد من التزام التجار والبائعين بالشروط القانونية.

ومن جانبه ذكر السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية أنه تم المرور على عدد من المخابز والمحلات التموينية بنطاق المحافظة، وفي مجال المخابز تم تحرير 49 مخالفة شملت 31 نقص في الوزن و10 لعدم مطابقة المواصفات و2 لعدم وجود قائمة وواحد عدم إعطاء بون، و2 عدم وجود قائمة، و3 تجميع وتصرف في دقيق، وفي مجال الأسواق تم تحرير 13محاضر شملت 2 للبيع بازيد من السعر، و8 لعدم الإعلان، و2 سلع مجهولة، وعدم وجود شهادة صحية.