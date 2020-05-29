 ترامب: أمريكا تتخذ إجراء لإلغاء الوضع الخاص لهونج كونج - بوابة الشروق
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ترامب: أمريكا تتخذ إجراء لإلغاء الوضع الخاص لهونج كونج

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
(د ب أ)
نشر فى : الجمعة 29 مايو 2020 - 9:54 م | آخر تحديث : الجمعة 29 مايو 2020 - 9:54 م

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تتخذ إجراء لإلغاء الوضع التجاري الخاص لهونج كونج، قائلا إن الصين تقترف "انتهاكا واضحا" لالتزامات تعاهدية فيما يتعلق بالحكم الذاتي للإقليم.

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