ترامب: أمريكا تتخذ إجراء لإلغاء الوضع الخاص لهونج كونج

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تتخذ إجراء لإلغاء الوضع التجاري الخاص لهونج كونج، قائلا إن الصين تقترف "انتهاكا واضحا" لالتزامات تعاهدية فيما يتعلق بالحكم الذاتي للإقليم.